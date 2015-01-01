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नशे के सौदागरों पर शिकंजा:10 लाख रुपए की ब्राउन शुगर व सात पैडलर के साथ अंतरराज्यीय ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार

हजारीबागएक घंटा पहले
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आरोपियों की बरामद कार।
  • चतरा से हजारीबाग आते समय गदोखर के पास तस्करों की गिरफ्तारी
  • सरगना की निशानदेही पर छापेमारी तेज हुई, दूसरे राज्यों में नेटवर्क खंगाल रही जिला पुलिस

(सुबोध मिश्रा) हजारीबाग पुलिस को गुरुवार को नशा के विरुद्ध कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्राउन शुगर ,चरस और अफीम का अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य सरगना को इस कारोबार में जुटे सात पैडलर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई का मॉनिटरिंग एसपी कार्तिक एस खुद कर रहे थे। छापामारी टीम का सदर एसडीपीओ कमल किशोर नेतृत्व कर रहे थे, जबकि पुलिस टीम में सदर थाना प्रभारी गणेश कुमार और लोहसिंघना थाना प्रभारी रोहित कुमार के साथ जिला बल के कांस्टेबल शामिल थे।

पुलिस ने ड्रग सप्लायर के पास से पैडलिंग में प्रयुक्त सफेद रंग की वरना कार और सोना चांदी माप तोल करने वाला मशीन सहित 10 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया है। बरामद वजन करने वाली मशीन से ब्राउन शुगर वजन कर बेचा जाता था। इनके पास से 8 पॉलीथिन पाउच में पैक ब्राउन शुगर सहित पांच 5 -5 ग्राम ब्राउन शुगर का 40 कागज का पुड़िया बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए ड्रग्स कारोबारियों की निशानदेही पर हजारीबाग चतरा सहित कई ठिकानों पर छापामारी की जा रही है।

गिरफ्तार ब्राउन शुगर कारोबारियों का मुख्य सरगना कटकमसांडी के रोमी निवासी सोनू के साथ शहर के विभिन्न इलाके के पैडलर में इकबाल, नसीम के अलावा चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के कटघरा निवासी राजन कुमार दांगी सहित तीन अन्य पैडलर शामिल हैं। बताया जाता है कि ब्राउन शुगर, अफीम, चरस के कारोबार में इस तरह के दो तीन वरना कार का उपयोग किया जाता है।

आशंका जताई जा रही है कि मुख्य सरगना का लिंक झारखंड के हजारीबाग चतरा सहित विभिन्न जिले के अलावा बिहार, यूपी और बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। हजारीबाग पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।

8 बड़ी व 40 छोटी पुड़िया में था ब्राउन शुगर, बंगाल नंबर की कार जब्त

गिरफ्तारी के संबंध में खबर है कि हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मुख्य सरगना कई पैडलर के साथ ब्राउन शुगर लेकर चतरा से हजारीबाग आ रहा है। तभी एसपी ने एसडीपीओ कमल किशोर को करवाई की जिम्मेदारी सौंपी। उनके नेतृत्व में पुलिस की टीम ने हजारीबाग कटकमसांडी रोड में गदोखर के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उनके वेस्ट बंगाल नंबर की वरना कार की तलाशी ली गई तो ब्राउन शुगर और उसे वजन करने के लिए प्रयुक्त मशीन बरामद किया गया।

सभी को सदर थाना लाए जाने के बाद कार की बारीकी से तलाशी ली गई तो ब्राउन शुगर के छोटे छोटे पुड़िया भी बरामद हुए। बताया जाता है कि बड़े पाउच से ब्राउन शुगर का वजन कर के अलग-अलग कागज में 40 पुड़िया बनाए गए थे।

ताकि खरीदार को उपलब्ध कराने के दौरान वजन करने में समय जाया नहीं हो। सूत्र बताते हैं कि अब तक की पूछताछ में पकड़े गए कारोबारियों ने पुलिस के समक्ष कई अहम खुलासे किए हैं। जिसमें ब्राउन शुगर, अफीम और चरस चतरा जिले के गिद्धौर सहित विभिन्न क्षेत्र से इन्हें आपूर्ति किया जाता है।

गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्करों को गुप्त जगह रख पुलिस कर रही पूछताछ

सोनू अपनी एक और सरगना के साथ मिलकर इस कारोबार को संचालित करता है। दोनों मिलकर हजारीबाग शहर के कई एक्टिव किए गए पैडलरों को पाउच से पुड़िया बनाए गए ब्राउन शुगर मुहैया कराते हैं। जिसे पेडलर अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार करने के बाद उसके एक सरगना साथी की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी अभियान तेज कर दिया है। खबर है कि इनके पास से नशीले पाउडर भरे हुए कई सिगरेट भी बरामद हुए हैं।

हजारीबाग पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से ऑपरेशन को तेज किया है देर रात तक और बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। इस गिरफ्तारी से अभी तक खुलासा हुआ है कि हजारीबाग में इनके ग्राहक बड़े पैमाने पर तैयार हुए हैं जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं और इनसे ब्राउन शुगर ,अफीम और चरस जैसे नशीले पदार्थ खरीदते हैं। इसमें युवा वर्ग के अधिक संख्या में एडिक्ट होने की संभावना जताई जा रही है।

इनकी गिरफ्तारी से युवा और नाबालिग किशोर को नशा की ओर डायवर्ट होने पर विराम लगने की उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि इनके सारे पैडलरों को पकड़ने की कवायद पुलिस ने तेज कर दिया है। हजारीबाग पुलिस ने इस सफलता की पुष्टि की है, लेकिन ऑपरेशन में बाधा को लेकर अभी कुछ भी बताने से परहेज किया है।

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