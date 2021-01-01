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दुर्घटना:चरही में ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर पर बैठा मजदूर गिरा, दबकर मौत

चरही2 घंटे पहले
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  • चरही घाटी में एनएच-33 पर दुर्घटना, ट्रेलर पलटा, ड्राइवर-खलासी फरार

चरही थाना क्षेत्र के एनएच 33 चरही घाटी में बुधवार को अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर में बैठा मजदूर धक्के के कारण सड़क पर गिर पड़ा। ट्रेलर के चक्के से मजदूर के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गये। ट्रेलर का चालक और उप चालक घटना होते हीं फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर घायल मजदूर को तुरंत इलाज के लिए पहले मांडू सीएचसी भेज दी। जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर थाना क्षेत्र के हेंदेगढा पंचायत के हरहद निवासी मोहन भुइयां का पुत्र दिलीप भुइयां बताया गया।

यह हादसा उस समय हुआ जब एनएच के एक लेन में काम चल रहा था। दोनों ओर से एक ही लेन से वाहनों का आवागमन हो रहा था। इस बीच ट्रेलर ट्रक आरजे 05 सीबी/3130 जो चुना जैसे सामग्री लेकर रांची जा रहा था। अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रैक्टर को ठोकर मारते हुए खाई में धंस गया। सड़क पर वाहनों का जाम लग जाने के कारण रामगढ़ की ओर से हजारीबाग जा रहे एक अन्य ट्रक जेएच 02 एके 0533 भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। चरही थाना प्रभारी आनंद आजाद दल-बल के साथ पहुंचकर पहले उस मजदूर को उठाकर इलाज के लिए मांडू भिजवाया। लेकिन इलाज के क्रम में मजदूर की मौत हो गयी। एनएचआई को सूचना पर क्रेन मंगाकर वाहनों को सड़क से हटाकर जाम को हटवाया गया।

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