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हादसा:सड़क दुर्घटना में लूना से जा रहे व्यक्ति की मौत, 1 घंटा रोड जाम

दारू4 घंटे पहले
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  • हादसा से गुस्साए ग्रामीणों ने मेरु में एक घंटे सड़क जाम कर दिया

हजारीबाग-बगोदर मार्ग एनएच 100 में एचपी गैस टैंकर की चपेट में आने से लूना मोपेड सवार की घटना स्थल पर ही हो गई। मृतक कृष्णा प्रसाद(41)पिता प्रयाग प्रसाद टाटीझरिया के बेडमक्का का रहने वाला था। घटना शनिवार की सुबह की है।

हादसा से गुस्साए ग्रामीणों ने मेरु में एक घंटे सड़क जाम कर दिया। मुफ्फसिल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जाम को हटाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। दोनों गाड़ियों को पुलिस कब्जे में ले लिया। टाटीझरिया के बेडमकका निवासी कृष्णा प्रसाद लूना से हज़ारीबाग जा रहे थे।इसी दौरान एचपी गैस टैंकर से पास लेने के चक्कर मे पीछे के चक्का की चपेट में आ गया।

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