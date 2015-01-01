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प्रदर्शन:दिव्यांगों को न्याय दिलाने के लिए माले का धरना

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • कहा-सांसद व विधायक को समय पर पेंशन मिलता है, तो दिव्यांगों को समय पर क्यों नहीं

पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय, राज्य के मंत्री, सांसद व विधायक को समय पर पेंशन मिलता है, पर दिव्यांगों को पेंशन समय पर क्यों नहीं मिलता। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों की रक्षा एवं कल्याण के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया, लेकिन केंद्र, राज्य सरकार और जिले के अधिकारी इन कानूनों का धज्जियां उड़ा रहे हैं।

उक्त बातें धरने में शामिल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेताओं ने कही। कहा कि इस कानून में जो प्रावधान है, दिव्यांगों को मिले। अधिकार को दिलवाने में यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है ,तो उन्हें दो वर्ष की सजा या पांच लाख जुर्माना का प्रावधान है। बावजूद इसके जिले के दिव्यांगों को 6 माह, 9 माह, साल भर से पेंशन नहीं मिला है। जिला दिव्यांग केंद्र खोलने ,प्रखंड स्तर पर दिव्यांग का कैंप लगाने, नए दिव्यांगों को फिर से सर्वे करने, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने, प्रशिक्षण व ऋण देने आदि समस्याओं को लेकर के 9 सूत्री मांग पत्र प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता भीम सिंह चंद्रवंशी व संचालन मोहम्मद मुस्तकीम ने किया।

धरने में पार्वती कुमारी, ईश्वर महतो, लक्ष्मी नारायण सिंह, विजय मिश्रा, संतोष कुमार, असलम अंसारी, पार्वती कुमारी ,अलाउद्दीन, संतोष प्रजापति, जितेंद्र कुमार, रतन कुमार, जुनून कुमार साहू, तुलसी देवी, काजल, परवीन, शबाना खातून, हसीना खातून, चंदन कुमार सिंह, गणेश महतो, जग्गू राम, सुरेश प्रसाद, रामदेव राम, कुंजल यादव, सुजीत कुमार, मोहम्मद अकील, बाबू भाई विद्रोही, जितेंद्र कुमार, अबरार अंसारी, सुरेश महतो सहित कई लोग शामिल थे।

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