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परीक्षा:कोविड काल में पढ़ाई नहीं प्रश्नपत्र बना दिया कठिन

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • काफी संख्या में अभिभावकों के मोबाइल फोन रिचार्ज भी नहीं रहते थे

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ हजारीबाग के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने सरकारी विद्यालयों में लिए जा रहे मिड टर्म एग्जाम के प्रश्नों को कठिन बताया है। जेएसआरटीसी से तैयार प्रश्न से पूरक परीक्षा ली जा रही है। कोविड-19 के समय में कक्षा एक से आठ के लिए तैयार प्रश्न पत्र छात्रों को उपलब्ध कराए गए हैं, वे काफी कठिन है। कोविड के कारण सरकारी विद्यालयों में कक्षा का संचालन नहीं किया गया है। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पठन सामग्री भेजना एवं फोन पर निर्देश देना जैसे ही कार्य किए गए हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप में शत-प्रतिशत छात्रों का जुड़ाव नहीं हुआ था। काफी संख्या में अभिभावकों के मोबाइल फोन रिचार्ज भी नहीं रहते थे। इस कारण से छात्रों की पढ़ाई में काफी कठिनाइयां आई। इसे मद्देनजर रखते हुए ही प्रश्न पत्र का निर्माण करने की आवश्यकता थी। अंग्रेजी एवं गणित विषय के प्रश्न काफी कठिन है। कक्षा एक एवं दो के बच्चों का मूल्यांकन मौखिक किया जाता रहा है। इस बार इन बच्चों को भी अधिक लिखने का कार्य दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। संघ मांग करता है कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रश्न-पत्र को सरलीकृत करने पर विचार किया जाए।

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