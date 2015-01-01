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अनुशासन पर विवि गंभीर:विभावि में नई अनुशासन समिति बनी पुरानी कमेटी की अधिसूचना निरस्त

हजारीबाग4 घंटे पहले
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विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने पूर्व में गठित डिसिप्लिन कमेटी की अधिसूचना को निरस्त करते हुए नई कमेटी का गठन बुधवार को किया है। नई कमेटी में वीसी अध्यक्ष और रजिस्टर को सदस्य सचिव बनाया गया है। सदस्यों में प्रो वीसी, प्राचार्य डॉ रेखा रानी, चंद्रशेखर सिंह, विमल रेवन, जनार्दन भगत और कुलानुशासक को शामिल किया गया है।

उक्त कमेटी विश्व विद्यालय के शिक्षक अधिकारी और अन्य कर्मियों पर लगने वाले अनुशासन भंग करने के मामलों की सुनवाई करेगी। विश्वविद्यालय के शिक्षक पर परीक्षा लेने में अनियमितता बरतने का आरोप लगा था इसी सिलसिले में दो नवंबर को कमेटी गठित किया गया था। कमेटी की एक बैठक भी हो चुकी थी।

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