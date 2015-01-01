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राहत की खबर:पैक्सों से धान की खरीद शुरू, इस बार 9 लाख क्विंटल धान खरीदेगी सरकार

हजारीबाग2 दिन पहले
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  • किसानों को धान लेकर आने के लिए एसएमएस से दी जा रही है अग्रिम सूचना, हजारीबाग में धान खरीद के लिए 40 पैक्सों को चयन

हजारीबाग जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। किसान को कब कितना धान लेकर किस पैक्स में आना है, इसकी सूचना किसानों को एसएमएस भेज कर दी जा रही है। जिले में इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए 40 पैक्सों का चयन किया गया है। जिसके माध्यम से धान क्रय किये जाएंगे। इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का कार्य लगभग एक माह विलंब से शुरु हुआ है। धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर राज्य सरकार की आलोचना हो रही थी।

मंत्री ने 15 दिसंबर के बाद धान क्रय करने और सूखा धान ही लेने संबंधी बयान दिया था। दूसरी तरफ सत्तारुढ़ गठबंधन देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात भी कहता रहा है। इसे लेकर किसानों के साथ झारखंड सरकार में शामिल दलों के नेताओं की दोहरी चाल बताकर आलोचना हो रही थी।

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