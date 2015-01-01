पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शव बरामद:डेमोटांड़ में पेट्रोल पंपकर्मी की हत्या, झाड़ी से मिला शव, चेहरा कुचला था

हजारीबाग2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

रांची पटना रोड में डेमोटांड़ औद्योगिक क्षेत्र से बुधवार कि सुबह मुफ्फसिल पुलिस ने खून से लथपथ और चेहरा पत्थर से कुचला हुआ एक युवक के शव को बरामद किया है। गोली भी मारी गई है।

उसकी पहचान जैन पैट्रोल पंप के एक कर्मी इचाक बरकाकला निवासी शिवचरण शर्मा के पुत्र धर्मेंद्र शर्मा के रूप में हुई। पुलिस उसकी मौत को संदिग्ध मानकर अनुसंधान में जुट गई है। शव पेट्रोल पंप के पीछे झाड़ियों में मिला। कहा जा रहा है कि उसकी हत्या मंगलवार की रात में ही की गई है।

घटना के संबंध में बताया गया कि पेट्रोल पंप के पीछे की झाड़ी में पड़े शव पर लोगों की नजर बुधवार की सुबह जैसे ही पड़ी। शव मिलने की बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। डेमोटांड़ मोरांगी क्षेत्र मे कुछ समय के लिए लोग दहशत में आ गए।

घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। शव देखने पहुंचे कई लोग इसे हत्या का मामला बता रहे थे तो कई लोग लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों द्वारा गोली मारकर और पत्थर से कुचलकर घटना को अंजाम दिए जाने की बात कह रहे थे।

लोगों का कहना था कि पेट्रोल पंप पर उक्त कर्मी रात में ड्यूटी पर था। यह संभव है कि अपराधियों ने पेट्रोल भरवाने के बाद पैसा नहीं दिया हो। जिसके कारण अपराधियों और उक्त पेट्रोल पंप के स्टाफ के बीच नोकझोंक हुआ होगा। इसके बाद अपराधी इस घटना को अंजाम देकर चलते बने। मामले की जानकारी मिलते ही मुफ्फसिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिर आसपास के लोगों से पहचान कराई।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने अलग-अलग तरीकों से मामले की जांच की।

पुलिस पदाधिकारियों ने पेट्रोल पंप कर्मियों एवं आसपास के लोगों से घटना के बाबत जानकारी ली। सदर एसडीपीओ कमल किशोर ने बताया कि प्रथम दृष्टया लूटपाट को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया लगता है । झाड़ियों के पीछे ले जाकर हत्या की गई है। एक-दो दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें