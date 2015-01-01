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शुभ दीपावली:दिवाली पर बाजार में सादे ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस

हजारीबागएक घंटा पहले
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  • एसडीपीओ ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का किया रिव्यू

दीपावली बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सदर एसडीपीओ कमल किशोर ने सहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और इंस्पेक्टर के साथ बैठक कर रिव्यू किया। इस बैठक में इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी से सुरक्षा को लेकर प्राप्त जानकारी के बाद कई और टिप्स दिए ,वहीं कई संदिग्ध स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने का निर्देश दिया। इस निर्देश का अनुपालन करते हुए त्वरित कार्रवाई कर शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया।

दीपावली बाजार मे विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को दीपावली बाजार को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले बाजार एरिया, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान,माँल के पास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि थाना स्तर पर प्रतिनियुक्त किए गए अतिरिक्त पुलिस बल में कुछ को ड्रेस में और कुछ को सादे पोशाक में तैनात करे। ताकि चोरी, पाकेटमारी, स्नैचिंग जैसी घटना नहीं घटे।

जाम नहीं लगे, थाना प्रभारी करें बाइक से गश्ती

सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में बाइक से पुलिस गश्ती करने का निर्देश दिया गया। यातायात पुलिस को शहर में ट्रैफिक नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया गया। शहर में जाम नहीं लगे इसके लिए मेन रोड, गुरु गोविंद सिंह रोड, मालवीय मार्ग , इंद्रपुरी चौक, कल्लू चौक, कचहरी चौक, मटवारी गांधी मैदान चौक, कोर्रा चौक, देवांगना चौक, संत कोलंबा चौक,बंशीलाल लाल चौक से सरदार चौक तक ऑटो टोटो के संचालन पर सख्ती से रोक लगाने और यातायात के नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन का निर्देश दिया गया।

सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने टीओपी का निरीक्षण किया

बैठक में सदर थाना प्रभारी गणेश कुमार सिंह, लोहसिंघना थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह, मुफस्सिल सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, कोर्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार तिर्की, ट्रैफिक प्रभारी उपस्थित थे। इस बैठक में दीपावली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में घट रहे आपराधिक घटना पर नियंत्रण करने, लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।सदर सर्किल इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बड़ी बाजार टीओपी का निरीक्षण किया।

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