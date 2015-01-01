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कार्रवाई:30 बोतल कोरेक्स के साथ स्कूटी जब्त, सप्लायर फरार

हज़ारीबाग4 घंटे पहले
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  • पुलिस को देख कर स्कूटी में कोरेक्स लेकर सप्लाई करने वाला सप्लायर फरार हो गया

शहर में कोरेक्स के अलावा अन्य नशा सामग्री का कारोबार इस कदर फैलने लगा है। अब लोग स्कूटी की डिक्की में नशा सामग्री लेकर घूमते हैं और निर्धारित ग्राहकों के बीच आपूर्ति करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हजारीबाग पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत कोर्रा पुलिस ने गुप्त सूचना पर शुक्रवार को एक स्कूटी को पकड़ा है।

जिसके डिक्की में 30 बोतल कोरेक्स रखे हुए थे। पुलिस को देख कर स्कूटी में कोरेक्स लेकर सप्लाई करने वाला सप्लायर फरार हो गया। स्कूटी के नंबर से सप्लायर की पहचान की जा रही है। कोर्रा के एएसआई मनोज आर्या ने गुप्त सूचना के आधार पर एके इंटरनेशनल होटल मटवारी गांधी मैदान के निकट जैसे ही पहुंचे, कोरेक्स कारोबारी स्कूटी में रखे कोरेक्स को छोड़कर भाग निकला।

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