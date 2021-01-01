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हड़ताल:बोरिंग का रेट बढ़ाने को लेकर हड़ताल कल से

हजारीबाग7 घंटे पहले
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  • हड़ताल बोरिंग दर में बढ़ोतरी के साथ ही समाप्त होगी

बोरिंग यूनियन हज़ारीबाग की अहम बैठक होटल मिलन प्लेस डेमोटाड में हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि बोरिंग दर में बढ़ोतरी के लिए दो फरवरी की सुबह 11 बजे से तीन फरवरी तक हड़ताल करेंगे।

हड़ताल बोरिंग दर में बढ़ोतरी के साथ ही समाप्त होगी। ज़िले की सभी बोरिंग मशीन गाड़ियां दो फरवरी से बनादाग पहाड़ी मैदान में खड़ी की जाएंगी।

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