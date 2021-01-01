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राहत:विभावि में स्नातक सेमेस्टर दो के विद्यार्थी किए जाएंगे प्रमोट

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • सेमेस्टर दो के विद्यार्थियों की कक्षाएं कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी

विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों में स्नातक सेमेस्टर दो के विद्यार्थियों को एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से राहत दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइड लाइन के अनुसार सेमेस्टर दो के विद्यार्थियों को सेमेस्टर तीन में प्रमोट किया जाएगा। सेमेस्टर दो के विद्यार्थियों की इंटरनल परीक्षाएं हो चुकी हैं। यूजीसी के गाइड लाइन के अनुसार विद्यार्थियों को इंटरनल एग्जामिनेशन में मिले मार्क्स के आधार पर एक्सटर्नल एग्जाम का मार्क्स देते हुए प्रमोट किया जाएगा। सेमेस्टर दो के विद्यार्थियों की कक्षाएं कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी।

बुधवार को विभावि के वीसी डॉ मुकुल नारायण के साथ प्राचार्यों की परीक्षा संबंधी मुद्दों पर बैठक हुई। वीसी ने सेमेस्टर दो और चार की परीक्षा प्रयोगिक परीक्षा और आंतरिक परीक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा किया। उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालयों में ही सुरक्षित रखने का निर्देश दिया सेमेस्टर दो और चार के आंतरिक परीक्षाओं के अंक को 15 फरवरी तक विश्वविद्यालय में जमा करने को कहा। लॉकडाउन काल में कक्षाएं नहीं होने के कारण कई छात्र संगठनों ने वीसी से मिलकर परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की मांग की थी।

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