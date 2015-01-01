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कोरोना काल:कोविड वार्ड में रह रहे बुजुर्ग को नहीं हुआ कोरोना

हजारीबाग3 घंटे पहले
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  • वर्तमान में उसी वार्ड को कोविड-19 में तब्दील कर दिया गया है

मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हजारीबाग में बनाए गए कोविड-19 वार्ड में भर्ती होकर कई कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं वहीं कुछ ने दम भी तोड़ा है। जबकि उसी वार्ड के एक बेड पर लगातार कोरोना मरीजों के साथ एक 90 साल का निशक्त दिव्यांग वृद्ध रह रहा था और अभी भी रह रहा है। बावजूद वह संक्रमित नहीं हुआ। बिल्कुल स्वस्थ है। संक्रमितों के बीच में रहते हुए उसका पॉजिटिव नहीं होना जहां लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है विगत 07-08 वर्षों से यह निशक्त, मजबूर और लाचार वृद्ध व्यक्ति सदर अस्पताल के समय से ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुरुष वार्ड के एक बेड पर रह रहा है।

वर्तमान में उसी वार्ड को कोविड-19 में तब्दील कर दिया गया है।संक्रमित होने की संभावना को लेकर उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की कोशिश हुई लेकिन वह वृद्ध ने अपना बेड को नहीं छोड़ा। वयोवृद्ध नेत्रहीन और मूक-बधिर व्यक्ति के प्रति यहां के करीब आधा दर्जन वार्ड ब्वॉय ने सेवा कर समाज में ऐसे दिव्यांगों के प्रति सामाजिक चेतना के साथ दिव्यता का भव्य दर्शन भी कराता है। सदर विधायक मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी का कहना है कि मैंने खुद यहां पदस्थापित वार्ड ब्वॉय का इनके प्रति जो असीम प्रेम देखा है।

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