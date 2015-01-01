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धरतेरस पर बरसेगा धन:दीपावली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, सजने लगी हैं दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की खरीदी में ऑफर की भरमार

हजारीबाग3 घंटे पहले
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इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सजा सामान।
  • कोरोना की मार झेल रहे दुकानदारों में दीपावली पर जगी बेहतर कारोबार की उम्मीद

दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। कोरोना काल में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें बंद रहने से दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब दुकानदार उस नुकसान का भरपाई दीपावली के बाजार में करने के जुगत में हैं। वही कई कंपनियां दीपावली के अवसर पर ऑफर लेकर आई है। ग्राहकों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

हालांकि इस वर्ष चाइनीज सामान बाजार में नहीं के बराबर है। लोकल फोर वोकल का खूब ध्यान रखा जा रहा है। बाजारों में भरपूर मात्रा में सामान उपलब्ध है ,जो अधिकतर स्थानीय है। इस वर्ष चाइनीज दीए की मांग नहीं के बराबर है। मिट्टी के दिए बाजार में हर जगह उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीद पर मुफ्त मिल रहे उपहार

दीपावली के बाजार में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर फिल्टर, एसी, गीजर, मिक्सर, माइक्रोवेन, चिमनी किचन, बर्तन की मांग अधिक है। हालांकि अभी पटाखे की दुकान नहीं लगी है। एक-दो दिनों में चौक चौराहे पर पटाखे बिकने शुरू हो जाएंगे। जबकि सोनी कंपनी के टीवी खरीदने पर हेडफोन मुफ्त दिया जा रहा है। वही एलजीओ एलईडी खरीदने पर एक एलईडी टीवी फ्री में दिए जा रहे हैं। जबकि आईएफबी वाशिंग मशीन में भी ग्राहकों को फ्री में डिनर सेट दे रहा है।

ब्लूटूथ म्यूजिक बल्ब को खूब पसंद कर रहे हैं बच्चे, बढ़ गई है डिमांड

दीपावली के बाजार में रंग-बिरंगे लाइटों का भी भरमार है। बच्चों को लुभाने के लिए कई नए आइटम बाजार में उपलब्ध है। ब्लूटूथ म्यूजिक बल्ब को बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। इसका दाम भी कम है, मोबाइल के ब्लूटूथ के माध्यम से इसमें गाने सुने जा सकते हैं,वही रिमोट के माध्यम जलते बल्ब को रंग बिरंगा किया जा सकता है।

इसके अलावा लेजर लाइट, सीरिज लाइट, डीजे बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक कैंडल लोगों को खूब लुभा रहे हैं। रेडियो विजन के संचालक संजय कुमार कहते हैं कि अनलॉक के बाद दुकानदारों को शारदीय दुर्गा पूजा व दीपावली के बाजार में थोड़ा संभालने का मौका मिला है। वही गोल्डेन मोबाइल के संचालक का कहना है कि इस वर्ष सामानों की बिक्री की संभावनाएं कम हैं।

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