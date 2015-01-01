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कनहरी पहाड़ी:सुबह धुंध से खूबसूरत हो जाता है नजारा

हजारीबाग3 घंटे पहले
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हजारीबाग शहर से सटे कनहरी पहाड़ी के टॉप से नवनिर्मित एच-33 का बाईपास रोड की निराली छटा दिखती है। बाईपास रोड पहाड़ी की तलहटी से होकर गुजरा है। सुबह उसके कारण हल्के धुंध के साथ जंगल के बीच से गुजरी सड़क दिखती है। वाहनों के आवागमन के कारण रात में उक्त सड़क का दृश्य बदल जाता है। अहले सुबह की तस्वीर हजारीबाग के अमित पाटनी ने खींची है।

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