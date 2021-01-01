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बत्ती गुल:मटवारी, कृष्णापुरी में 5 घंटे नहीं रहेगी बिजली

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 3.35 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी

शहर के मटवारी, कृष्णापुरी के गली नं 1, 2 एवं 3, मटवारी गांधी मैदान, जी के मिश्रा रोड, हॉस्पीटल, इन्द्रपुरी चौक से सदर थाना आदि इलाकों में वृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 3.35 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

इस दौरान 11 केवी फीडर के साथ साथ जी के मिश्रा रोड में क्षतिग्रस्त ट्यूबलर पोल को भी बदलने का कार्य किया जाना है। उक्त जानकारी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार ने दी।

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