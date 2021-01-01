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कार्रवाई:पुंदरी जंगल से तीन ट्रैक्टर अवैध कोयला जब्त किया

कटकमदाग2 घंटे पहले
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  • पुलिस ने बुधवार को सुबह तीनों ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आया

कटकमदाग पुलिस अवैध कोयला कारोबारियों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी बिपिन कुमार यादव के नेतृत्व में मंगलवार को देर रात थाना क्षेत्र के पुंदरी जंगल में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से ले जा रहे तीन ट्रैक्टर को जब्त किया गया। अंधेरे का लाभ उठाकर सभी चालक फरार हो गए। पुलिस ने बुधवार को सुबह तीनों ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आया। सभी ट्रैक्टर बिना नंबर का है। इस बाबत थाना में कांड संख्या 12/21 के तहत चालक व वाहन मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस चालक व मालिक की तलाश में जुटी है। इसके पूर्व भी पुलिस कुंडलीबागी समीप से एक ट्रक अवैध कोयला व बेस जंगल से ट्रैक्टर में अवैध कोयला जब्त कर चुकी है। अवैध कोयला कारोबारी में संलिप्त तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। करवाई से कोयला कारोबार करने वालों में दहशत है।

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