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कार्रवाई:अवैध शराब बनाने के मामले में दो को जेल

दारू3 घंटे पहले
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दारू थाना पुलिस ने अवैध महुआ शराब व जावा रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार की शाम को अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापामारी में महुआ जावा व 60 लीटर के करीब महुआ शराब बरामद किया। इस मामले में मामला दर्ज करते हुए कांड संख्या 108/20 में भादवि की धारा 272,273,290 व 47 ए उत्पाद अधिनियम के तहत रघु साव पिता तेजू साव ग्राम छोटका इरगा और तुलसी राम पिता महाबीर राम ग्राम सुल्तानी को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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