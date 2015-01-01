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खरना आज:व्रतियों ने जलाशयों में स्नान कर भगवान भास्कर की पूूजा की, कद्दू-भात का भोग लगा किया अनुष्ठान

हजारीबाग2 दिन पहले
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  • छठ घाटों की सफाई में जुटी संस्थाएं, पूजन सामग्री से सजा बाजार, सूप-दउरा की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़
  • सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन जलाशयों में अर्घ्य की छूट दी, अब हमारी बारी, एक दर्जन से अिधक घाटों पर होगी पूजा

नहाय खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत बुधवार से हो गई। गुरुवार को खरना तथा शुक्रवार को पहला अर्घ्य है। खरना के लिए लोग आवश्यक सामग्री जुटा रहे है। दूध के लिए लोग खटाल मालिकों से संपर्क में है।

कई लोगों ने खटाल मालिक को दूध के लिए एडवांस भी दे चुके हैं। इधर बाजारों में भीड़ पर्व को लेकर बढ़ गई है। दुकानों में लोग पूजा के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। पूजन सामग्री, सूप और दउरा की भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। छठ पर्व में आम की लकड़ी का भी महत्व है। लोग आम की लकड़ी के जुगाड़ में भी लगे हैं।

आम लकड़ी से खरना का प्रसाद बनाने का नियम है। इधर असमंजस में छठ घाटों की सफाई नहीं हुई है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार व्रतियों को जलाशयों, नदियों, तालाबों में छठ व्रत करने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में जारी आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन कर जलाशय में अर्घ्य देने की स्वीकृति दी गई।

देर से मिले आदेश के कारण छठ घाटों की सफाई नहीं हुई है। शहर में एक दर्जन से ऊपर छठ घाट हैं। लगभग सभी घाटों की स्थिति वही है। कुछ घाटों में नाम मात्र की साफ सफाई हुई है। ऐसी स्थिति में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शहर के प्रमुख घाटों में एक झील है इसकी भी सफाई नहीं हुई है। शहर के अधिकतर लोग छठ व्रत करने यहां पहुंचते हैं। खरना गुरुवार को है।

खरीदारी के लिए आज रहेगी भीड़

छठ पूजा की खरीददारी को लेकर वृहस्पतिवार को शहर की कई सड़कों में ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। झंडा चौक से पैगोडा होते हुए कांग्रेस मैदान रोड और झंडा चौक से कॉल्टेक्स चौक में सर्वाधिक ट्रैफिक बढ़ सकता है। उक्त सड़कों में वाहन की बजाय पैदल जाना ही बेहतर होगा। फलों और पूजन सामग्री की दुकानें इन्हीं सड़कों के किनारे लगती है। थाना गली में वाहन से जानेवाले घंटों का में फंस सकते हैं।

घाटों पर ब्लीचिंग छिड़काव करने का निर्देश

छठ महापर्व को देखते हुए हजारीबाग नगर निगम की नगर आयुक्त माधवी मिश्रा द्वारा शहर के विभिन्न तालाबों का निरीक्षण किया गया। छठ महापर्व को देखते हुए नगर निगम द्वारा सभी छठ घाटों की सफाई की जा रही है।

नगर आयुक्त द्वारा मुख्य रूप से बुढ़वा महादेव तालाब, ओकनी तालाब, खजांची तालाब तथा झील की सफाई का निरीक्षण किया गया। वहां उन्होंने जलकुंभियों के अंबार को तुरंत हटाने तथा सभी जगह पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग तथा चूना का उपयोग करने का आदेश हेड जमादार को दिया। विभिन्न तालाबों के निरीक्षण के अलावा नगर आयुक्त ने आर्ष कन्या विद्यालय, हजारीबाग का निरीक्षण किया।

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