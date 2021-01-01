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जल क्रांति:31 हजार ट्रेंच से तालाबों में पहुंचा पानी, 440 करोड़ लीटर बचाया

हजारीबाग7 घंटे पहले
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  • 440 हेक्टेयर भूमि पर ट्रेंच बनवाए, हजारीबाग के 35 गांवों में इस गर्मी में नहीं होगा जल संकट

हजारीबाग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जल क्रांति से इस बार गर्मी में जल संकट नहीं होगा। ईचाक प्रखंड के 35 गांवों के लोगों ने ‘गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में’ अभियान चला कर पानी की समस्या दूर कर दी है। परासी, हदारी, तेतरिया, करियातपुर, रतनपुर, दरिया, मोकतमां, भरवां, जलौंध, उरूका, लोहड़ी गांवों में 440 हेक्टेयर जमीन पर ट्रेंच का निर्माण कर 52 तालाब तक पानी पहुंचाया और करीब 440 करोड़ लीटर पानी बचाया। तालाबों में अब भी पानी भरा है।

ग्रामीणों ने यह कामयाबी जन जागरण केंद्र, हजारीबाग के सचिव संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हासिल की। सिंह ने बताया कि एक हेक्टेयर जमीन पर 70 ट्रेंच बनाए जाते हैं। ईचाक प्रखंड क्षेत्र की हदारी, परासी, करियातपुर, तेतरिया पंचायतों में ग्रामीणों की सहमति से 440 एकड़ जमीन पर करीब 31 हजार ट्रेंच का निर्माण कराया गया। इन गांवों में 440 हेक्टेयर में ट्रेंच कम बंड का निर्माण किया गया है। इससे 440 करोड़ लीटर जल का संचयन किया गया है।

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