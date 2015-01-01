पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लोगों को आए पसंद:धनतेरस पर महिलाओं ने लगाई हस्तशिल्प प्रदर्शनी

हजारीबागएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

हजारीबाग नगर निगम अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत धनतेरस पर समाहरणालय परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा हस्तशिल्प निर्मित मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने, दीये, कपड़ो एवं रंगीन पेपर के बैग, घरौंदा आदि प्रदर्शनी लगाकर बिक्री किया गया।

प्रदर्शनी में नगर निगम की महापौर, उप महापौर के साथ कर्मियों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हुए खरीददारी की। रंग बिरंगे खिलौनों ने लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इस मौके पर विकासशील महिला मंडल, ज्योति स्वयं सहायता समूह, शांति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा स्टाॅल लगाया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें