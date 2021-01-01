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प्रयास:सक्षम युवाओं को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए होगा युवा सदन

हजारीबाग7 घंटे पहले
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  • इसमें झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र से एक - एक युवा का चयन किया जाना है

झारखंड की सक्रिय राजनीति में कुशल और सक्षम युवाओं को लाने का अभिनव प्रयास युवा सदन कर रहा है। युवा सदन, मिशन ब्लू फाउंडेशन का एक आयोजन है। इसमें युवाओं को अपनी युवा सोच और कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। 2021 का युवा सदन 11 से 14 मार्च तक रांची में आयोजित किया जाएगा। इसमें झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र से एक - एक युवा का चयन किया जाना है।

युवाओं को राज्य के विकास के लिए नीति का निर्धारण करना, विधानसभा की प्रक्रिया, लेजिसलेटिव ड्राफ्टिंग, संबोधन सहित व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चार दिन के कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले एक युवा का चयन कर उन्हें डेढ़ लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। उक्त जानकारी युवा सदन के प्रोग्राम मैनेजर आकाश पांडे ने हजारीबाग में आयोजित प्रेस सम्मेलन में दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों लोग बदलावला सकते हैं। युवा सदन एक प्लेटफार्म है जिसमें 18 से 28 साल के युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं।

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