पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्णय:काैलेश्वरी मंदिर के रास्ते से हटेगा अतिक्रमण, दुकानाें से लेंगे 1 हजार रुपए किराया

हंटरगंज2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कौलेश्वरी मंदिर के विकास को लेकर की गई बैठक, 20 बिंदुओं पर चर्चा, पर्यटन विभाग के सचिव काे लिखेंगे पत्र

प्रखंड सह अंचल मुख्यालय के सभागार में बुधवार को काैलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की एक बैठक की गई। अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सह समिति के पदेन अध्यक्ष मुमताज अंसारी ने की। बैठक में कौलेश्वरी के विकास को लेकर 20 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कि गई। चर्चा के दौरान पर्यटक विभाग के सचिव एवं निदेशक को विकास हेतु आवंटन की मांग को लेकर पत्र लिखने का प्रस्ताव लिया गया। इसमें मुख्य रूप से कौलेश्वरी मुख्य सड़क गोखना मोड़ एवं केदली बाजार मोड़ में अतिक्रमण को लेकर सीओ को एक माह के भीतर अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई।

वहीं कौलेश्वरी पर्वत एवं हटरिया स्थित नव निर्मित बीस दुकानों का आवंटन को लेकर 50 हजार जमानत राशि एवं एक हजार रुपए प्रति माह किराए के रूप में लेने पर सहमति बनी। कौलेश्वरी विकास से संबंधित आय व्यय को लेकर ऑडिट किए जाने का प्रस्ताव लिया गया। पहाड़ स्थित दुकानदारों को थर्माकोल की जगह पत्तल का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की बात कही गई। मुख्य द्वार के अंदर दुकानदारों को अति शीघ्र हटाने का प्रस्ताव लिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकिसानों पर देशी-विदेशी सेलेब्स भिड़े, देश के 30 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी और इतिहास रच सकती है टीम इंडिया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser