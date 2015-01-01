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क्राइम:मजदूरी करने दिल्ली गए युवक की हत्या, ससुराल वालों पर शक

हंटरगंज3 घंटे पहले
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वशिष्टनगर थाना क्षेत्र के कटैया गोदाम गांव निवासी समुंदर भुइयां का पुत्र छोटू भुइयां 22 का शव बुधवार को दिल्ली से गांव लाया गया। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि 9 महीना पहले छोटू अपने साला के साथ दिल्ली मजदूरी करने गया था। जहां तीन दिन पूर्व इसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का शक है कि ससुराल वालों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को एक वाहन से घर पहुंचाकर खुद चंपत हो गए।

दाह संस्कार के लिए पन्द्रह हजार रुपये मृतक के परिजनों को दिया गया। हालांकि इसकी स्पष्ट नहीं हो पाया की हत्या किस कारण से हुई है। परंतु उपस्थित लोगों के अनुसार कनपटी एवं गला में कटे छटे का निशान था। शव आते ही गांव में मातम छा गया। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

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