पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:छापे के बाद 7 बाइक सहित 3 जुआरी धराए

इचाक7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार शाम को जुआ अड्डा पर छापामारी किया गया

पुलिस ने साल पर्णी से सटे हदारी गांव के रखौतिया जंगल में चल रहे जुआ अड्डा पर छापामारी कर तीन जुआरियों को गिरफ्तार किया , वहीं जुआ अड्डा से जुआरियों के सात मोटरसाईकिल एवं साढ़े आठ हजार रूपए नकद जब्त किया , थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार शाम को जुआ अड्डा पर छापामारी किया गया।

पुलिस को देखते ही जुआरी जंगल में छुपकर भागने लगे पुलिस के जवानों ने खदेड़कर तीन लोगों को पकड़ा , नकदी समेत सात मोटरसाईकिल को जब्त कर थाना लाया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser