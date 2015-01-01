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कार्रवाई:डीएसपी अरविंद कुमार पर यौन शोषण का मामला दर्ज

ईचाक2 घंटे पहले
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ईचाक थाना क्षेत्र के झरपो गांव की एक युवती ने डीएसपी अरविंद कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस बाबत पीड़िता ने एसपी कार्तिक एस से मिलकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़िता के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी ने ईचाक थाना प्रभारी को डीएसपी अरविंद कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि डीएसपी अरविंद कुमार से उसकी मुलाकात एक सहेली के माध्यम से कुछ वर्ष पहले हुआ था। जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इस दौरान आरोपी ने शिक्षण केंद्र में बुलाकर प्रशिक्षण हॉस्टल में कई बार संबंध बनाया और शादी का प्रलोभन देता रहा। इस दौरान पीड़िता डीएसपी से मिलने प्रशिक्षण केंद्र भी आती-जाती रही। उसने लिखा है कि उससे शादी करने का आग्रह बार-बार करती रही किंतु बाद में वह शादी करने से मुकर गया। मामले को लेकर जून 2017 में दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई जिसमें तय हुआ कि प्रशिक्षण के बाद शादी कर लिया जाएगा।

इस दौरान लड़की के पिता द्वारा साढ़े नौ लाख रुपया बतौर दहेज डीएसपी के पिता भुवनेश्वर राम को दिया गया। बावजूद इसके डीएसपी ने रुपए के लालच में पड़कर 29 नवंबर 2020 को पच्चीस लाख दहेज लेकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। जिसके बाद पीड़िता डिप्रेशन में आ गई और उसका दिमागी हालत भी खराब हो गया। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि एसपी के आदेश पर डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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