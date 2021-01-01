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छापामारी:ईचाक पुलिस ने 19 किलो गांजा, 9 शीशी कोरेक्स के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

ईचाक2 घंटे पहले
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  • जब्त किए गए गांजा का बाजार मूल्य 1.80 लाख, निशानदेही पर छापामारी जारी

ईचाक पुलिस को पिछले 24 घंटे के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी एवं कारोबार करने वाले दो कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस को पहली सफलता मंगलवार को गोबर बंदा पेट्रोल पंप के पास मिली।जहां हसन नामक युवक को गश्ती दल के टीम ने प्रतिबंधित सिरप कफडीन के साथ धर दबोचा। पुलिस ने हसन की निशानदेही पर परासी गांव के एक घर में छापामारी कर 19 किलो गांजा के साथ कारोबारी संजय प्रसाद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को दोनों कारोबारियों के खिलाफ मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। यह जानकारी डीएसपी अमिता लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया 19 किलो गांजा की कीमत लगभग एक लाख 80 हजार आंकी जा रही है। गिरफ्तार युवक संजय प्रसाद बिहार का रहने वाला है।

जो पिछले छह-सात साल से परासी में मकान बनाकर रहते हुए गांजा का अवैध कारोबार करते आ रहा था। जिसकी तार झारखंड के अलावा बंगाल बिहार और उड़ीसा के कई जिलों से जुड़ी हुई है पुलिस संजय प्रसाद के निशानदेही पर धंधे में शामिल कारोबारियों के धरपकड़ के लिए छापामारी में जुटी है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के प्रति पुलिस टीम पूरी तरह से सजग है। क्षेत्र में अवैध कारोबार करने वालों को पनपने नहीं दिया जाएगा। जबकि कफडीन प्रतिबंधित सिरप के कारोबारी मोहम्मद हसन पिछले कई सालों से जिले समेत झारखंड के अन्य शहरों में प्रतिबंधित सिरप सप्लाई करता था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। दोनों कारोबारियों की तलाश पुलिस को पहले से थी। इस दौरान इंस्पेक्टर धीरज कुमार सिंह, थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, एसआई अभिषेक कुमार सिंह, वीरेंद्र उरांव, सकेश कुमार सिंह के अलावा जवान मौजूद थे।

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