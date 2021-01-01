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धर्म-समाज:आचार्य विशुद्ध सागर जी का भदलपुर में मंगल प्रवेश

इटखोरी5 घंटे पहले
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  • 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी जी की जन्मभूमि स्थल पर आयोजित धर्मसभा में शिरकत करेंगे

जैन धर्मावलंबियों के पूजनीय आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का रविवार को इटखोरी के भदलपुर में मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य के मंगल प्रवेश पर जैन समाज के लोगों ने प्रखंड के प्रवेश द्वार पर पूरे विधि-विधान के साथ उनका भव्य स्वागत की। सोमवार दिन तकरीबन एक बजे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मां भद्रकाली मंदिर परिसर में अवस्थित भदललपुर क्षेत्र में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी जी की जन्मभूमि स्थल पर आयोजित धर्मसभा में शिरकत करेंगे। शीतलनाथ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री सुरेश झांझरी ने बताया कि चतरा से प्रस्थान करने के पश्चात आचार्य रविवार की सुबह दस बजे पितीज पहुंचे।

पितीज में उन्होंने एक दर्जन जैन मुनियों के साथ आहार ग्रहण किया। संध्या पांच बजे तीर्थंकर भगवान शीतल नाथ स्वामी की जन्मभूमि स्थल पर पहुंचे। यहां जैन समाज के लोगों ने बैंडबाजे के साथ आचार्य व जैन मुनियों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज तथा अन्य जैन मुनियों का सामूहिक आहार तीर्थंकर की जन्म भूमि पर होगा। तत्पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। आचार्य की धर्म सभा में चतरा जिला के अलावा कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची व बिहार के गया व औरंगाबाद आदि कई जिलों से भी जैन समाज के लोग भदलपूर पहुंचेंगे। धर्म सभा के पश्चात जैन मुनियों के साथ आचार्य कोडरमा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इससे पूर्व विशुद्ध सागर जी महाराज ने जैन मुनियों के साथ भद्रकाली मंदिर स्थित संग्रहालय देखा। जैन धर्म के अवशेषों को देख वे काफी प्रसन्न हुए।महाराज व जैन मुनियों की स्वागत में शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री सुरेश झांझरी, मंत्री सुनील कुमार जैन, कार्यकारी अध्यक्ष विमल बड़जात्या व जीतेन्द्र जैन, बिनोद जैन,ताराचंद जैन एंव प्रियांशु जैन समेत बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं।

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