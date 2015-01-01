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क्राइम:जलडेगा में दो साइकिल सवार को धक्का मार ऑटो चालक हुआ फरार

जलडेगा4 घंटे पहले
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जलडेगा-सिमडेगा मुख्य सड़क के गांगूटोली टिकुमटोली आंगनबाड़ी के पास एक ऑटो चालक ने साइकिल में सवार दो लोगों को टक्कर मार फरार हो गया। साइकिल सवार दोनों लोग लड़ेगा घर ना काटा निवासी फबियान केरकेट्टा और तोबियस कुल्लू दुर्घटना घायल हो गए। फबियान केरकेट्टा के सिर में एवं तोबियस कुल्लू के हाथ में भी गंभीर चोट आई है। घायल व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों ने अस्पताल में बताया की फबियान केरकेट्टा अपनी मां के लिए कफ़न का कपड़ा लाने गांगूटोली जा रहा था इस बीच विपरीत दिशा से आ रहे एक ऑटो चालक ने दोनों साइकिल सवार को टक्कर मार का फरार हो गया।

परिवार और गांव के लोगों ने उस ऑटो चालक को रोका पर ऑटो चालक तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर भाग गया। परिवार वालों ने ऑटो चालक का नाम विनोद बताया है। जिसके बाद टक्कर मारने वाले ऑटो चालक के भाई ने अपने ऑटो से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलडेगा में इलाज के लिए पहुंचाया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अमित तिर्की इलाज कर रहे हैं।

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