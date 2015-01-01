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मांग:हनुमान मंदिर के निर्माण के दौरान 25-30 लोगों ने किया पथराव, कई लोग घायल

झुमरी तिलैया3 घंटे पहले
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  • मंदिर कमेटी के सचिव ने कहा-निर्माण कार्य प्रशासन के सहयोग से जल्द हो जाना चाहिए

थाना अंतर्गत बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप हो रहे हनुमान मंदिर के निर्माण के दौरान एक पक्ष से लगभग 25 से 30 की संख्या में पहुंचे लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। जिससे मंदिर निर्माण के कार्य में लगे कई लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। पथराव के कारण घायल लोगों में मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष राजू वर्मा उपाध्यक्ष शंभू वर्मा शामिल हैं। समिति के लोगों ने बताया कि उक्त मंदिर का निर्माण सड़क के समीप सीताराम ठाकुर द्वारा दान में दिए गए जमीन पर कराया जा रहा है।

मंदिर के बाई और बगल में तुलसी यादव द्वारा 2 फीट जमीन होने का दावा किया जा रहा था साथ ही कई बार मंदिर निर्माण में बाधा डाली गई थी। इसे लेकर जमीन का नापी भी कराया जा चुका है। उक्त जमीन एनएच की बताई गई है। बावजूद उक्त लोग जमीन को लेकर विवाद कर रहे थे। इसी दौरान शनिवार की शाम तुलसी यादव अजय यादव सहित 20 से 25 की संख्या में उनके समर्थक अचानक निर्माण स्थल पर पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह मंदिर जिस जगह पर स्थापित था ,वह जमीन एनएच के चौड़ीकरण कार्य के तहत सरकारी स्तर पर अधिग्रहित कर ली गई है। जिसे लेकर मंदिर को वहां से हटाकर बगल के जमीन पर स्थापित किए जाने का कार्य कराया जा रहा है। इधर मंदिर कमेटी के सचिव नितेश चंद्रवंशी ने कहां है कि मंदिर निर्माण का कार्य प्रशासन के सहयोग से जल्द पूरी कर ली जानी चाहिए। साथ ही अनावश्यक विवाद करने वाले लोगों को प्रशासन चिन्हित कर कार्रवाई करें।

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