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सख्ती:कांडी की 41 डिसमिल जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर विभाग ने जारी किया अंतिम नोटिस

कांडी2 दिन पहले
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  • 24 घंटे में खुद से अतिक्रमण नहीं हटाने वालों से बलपूर्वक निपटेगा जिला प्रशासन

बाजार की भूमि में अड़चन बनी दुकानों और चहारदीवारी को हटाने के लिए अंचल कर्मियों ने कांडी बाजार में साउंड सिस्टम के साथ अनाउंसमेंट कर मंगलवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अंतिम नोटिस जारी किया। इस संबंध में सीओ जॉन टुडू ने जानकारी देते हुए कहा कि मौजा कांडी खाता संख्या 234 प्लौट संख्या 374 में कुल 0.73डी0 भूमि में से 0.41 डी0 भूमि से अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस दिया गया है। इस नोटिस को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को बलपूर्वक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। वहीं सीआई बीएस करकेटा ने बताया कि बाजार की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में अंचल की ओर से ऐसे अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।

यदि इसके बाद भी लोगों ने इस नोटिस को नजरअंदाज किया तो प्रशासन अपने स्तर पर बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। अंतिम नोटिस जारी कर अंचलकर्मियों ने ऐसे लोगों को अंतिम चेतावनी देते हुए पाबंद किया है। उन्होंने यह भी बताया कि शेष बची हुई भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर राजस्व कर्मचारी इंदेश्वर बैठा, अंचल अमीन धर्मदेव राम सहित कई अन्य अंचलकर्मी मौजूद थे।

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