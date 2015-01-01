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हादसा:कांडी में बकरी चराने गए वृद्ध को भौंरों ने काट कर किया घायल

कांडीएक घंटा पहले
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  • उसी क्रम में अचानक भौंरों के झुंड ने आकर सागर पासवान को अपनी चपेट में ले लिया

प्रखंड क्षेत्र के डुमरसोता गांव निवासी 70 वर्षीय सागर पासवान को भौंरों के झुंड ने खेत में बकरी चराने के दौरान काट कर घायल कर दिया। घायल वृद्ध के द्वारा काफी शोरगुल मचाने पर पास पड़ोस के लोग बचाने के लिए दौड़े। लेकिन भौंरों का झुंड देख डर से भाग निकले। जब तक भौंरों का झुंड समाप्त हुआ तब तक वृद्ध काफी घायल हो चुका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर पासवान अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर खेत में बकरी चरा रहे थे।

उसी क्रम में अचानक भौंरों के झुंड ने आकर सागर पासवान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं 70 वर्षीय घायल सागर पासवान को सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण खेत के मेड़ों से होकर चारपाई पर टांगकर उनके घर लाया गया। उनके परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा गम्भीर स्थिति को देखते हुए आनन-फानन में बेहतर इलाज हेतु रेफरल अस्पताल मझिआंव ले जाया गया।

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