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कब तक पूरी होगी आस:कांडी के चटनिया में पोल-तार लगे नहीं, विभाग ने दिखा दिया गांव में बिजली

कांडी2 घंटे पहले
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  • चटनिया गांव के लोग अब भी ढिबरी के सहारे जीने मरने को विवश, जिला मुख्यालय जाकर ग्रामीण कर चुके हैं फरियाद

प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों को विद्युत कृत दिखा दिया गया, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर सच्चाई कुछ दूसरी है। जिस गांव में अभी तक ना तो खंभे गड़े। न तार टंगा। लेकिन उस गांव को बिजली कृत दिखा दिया गया। इस स्थिति में गांव के लोग हतप्रभ हैं कि आखिर किसने उनके साथ इस तरह का घटिया मजाक किया। कांडी प्रखंड अंतर्गत नौ टोला में बंटा हुआ बड़ा गांव चटनियां मैं अभी तक बिजली करण का काम नहीं किया गया। बावजूद इसके उसे विद्युत कृत दिखा दिया गया।

हैरत की बात यह है कि गांव की सरहद से होकर 11000 वोल्ट का हाई टेंशन वायर गुजरा है। लेकिन गांव के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए ना तो पोल गड़ा और ना ही तार टंगा। इतना ही नहीं गांव में अवस्थित अपग्रेड मध्य विद्यालय तक भी लाइन नहीं पहुंचा। इस स्थिति में गांव की बहुत बड़ी आबादी अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। अति पिछड़े गांव के निवासी इस चिंता में हैं कि जब बिजली कृत दिखा दिया गया तो अब उनके गांव में कभी बिजली नहीं आएगी। जबकि बड़ी आबादी वाला यह गांव मेहनतकश किसान एवं मजदूरों का गांव है। इन्हें अगर बिजली की सुविधा मिल जाएगी तो यहां की खेती बारी में चार चांद लग जाएगा।

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