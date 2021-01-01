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परेशानी:आसान नहीं कांडी की ये राह, नाम है गवर्नर रोड, पर पैदल चलना भी मुश्किल

कांडी4 घंटे पहले
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  • गढ़वा के कांडी प्रखंड की प्रमुख सड़क पर चलना आसान नहीं, हालत ऐसी कि स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी, 66 साल बाद भी नहीं बदली हालत

प्रखंड की एक प्रमुख सड़क है गवर्नर रोड। स्थानीय लोग तो इस नाम की हकीकत जानते हैं, लेकिन बाहर से इस इलाके में आने वाले लोगों के वाहन जब इस रोड में हिचकोले खाने लगते हैं तो वे सहसा कह उठते हैं कि सड़क तो आम आदमी के पैदल चलने लायक भी नहीं और नाम है गवर्नर रोड। सच है आज इस रोड का पांच से दस फुट भाग भी समतल या बराबर सतह की नहीं बची है। जबकि इस सड़क से हजारों लोगों का विभिन्न‎ वाहनों से या पैदल आना जाना है।

क्योंकि पचासों गांव की बड़ी आबादी इसी सड़क से होकर पूर्व मध्य रेलवे के सीआईसी सेक्शन पर अवस्थित डेहरी ऑन सोन - बरवाडीह रेल खंड के मोहम्मद गंज रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न भागों की यात्रा शुरू किया करती है। रेलगाड़ी पकड़ने के लिए गवर्नर रोड इन गावों से स्टेशन को जोड़नेवाला सीधा व शॉर्ट रुट है। लेकिन सड़क की बदहाली लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गई है। बावजूद इसके इस सड़क का कोई विकल्प नहीं है। इस पर चलने में लाख मुसीबत आने पर भी इसी से आना जाना लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है।

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