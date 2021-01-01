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आगजनी:मड़ई में आग लगने से हजारों का नुकसान

कांडी5 घंटे पहले
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  • सुबह में देखे तो मडई जलकर राख हो चुकी थी

थाना क्षेत्र के हेंठार इलाके में अवस्थित ढेलकाडीह निवासी विश्वनाथ चौधरी की फूस की मडई में आग लग गई। आग लगने से उसमें रखा धान का बोड़ा जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार शनिवार की रात परिवार के लोग भोजन करके बगल के मकान में सो गए थे।

सुबह में देखे तो मडई जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने से छप्पर, लकड़ी, बांस, चारपाई, बिछावन, अनाज आदि जलकर राख हो गया। जिससे हजारों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल सका है।

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