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टक्कर:कांडी में दो बाइक की आमने-सामने की जोरदार टक्कर, तीन लोग घायल

कांडी5 घंटे पहले
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  • दूसरे बाइक सवार पखनाहा गांव निवासी लाला मेहता बाल-बाल बच गया

प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मुख्य सड़क पर दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में सड़की गांव निवासी बिहारी कुमार पिता लक्ष्मण चंद्रवंशी 25 वर्ष, रवि कुमार पिता रामचन्द्र चंद्रवंशी 25 वर्ष व अनिल कुमार पिता द्वारिका राम 24 वर्ष का नाम शामिल है।

जबकि दूसरे बाइक सवार पखनाहा गांव निवासी लाला मेहता बाल-बाल बच गया। तीनों घायल कांडी बाजार से अपने घर सड़की जा रहे थे। इसी दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मुख्य सड़क पर अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गये। समाचार लिखे जाने तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद डॉक्टर एसपी सिन्हा द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा था।

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