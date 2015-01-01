पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अतिक्रमण हटाया:दो घंटे चला अभियान, कांडी बाजार की 41 डिसमिल जमीन से हटा अतिक्रमण

कांडी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • झुग्गी झोपड़ी व छोटी दुकानों पर चला बुलडोजर, पीड़ितों ने पूछा- कहां गई बाजार की 4.06 एकड़ जमीन, इस पर अभी भी भू-माफियाओं का स्थायी कब्जा
  • छह महीने पूर्व हेठार क्षेत्र के किसान व स्थानीय व्यवसायियों के बीच बाजार में बैठने को लेकर हुई थी नोकझोंक, अब हो जाएगा सभी की समस्याओं का समाधान

प्रखंड मुख्यालय स्थित कांडी बाजार व मुख्य सड़क से गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया। जिला से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह मझिआंव अंचल सीआई राजेन्द्र ओझा व सीओ जॉन टुडू की देखरेख में बाजार से अतिक्रमण हटाया गया।

साढ़े ग्यारह बजे से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ जो लगभग दो घण्टा तक चला। आज 41 डिसमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। उक्त 41 डिसमिल जमीन 28 विभिन्न लोगों के अवैध कब्जे में थी। जिसमें राजू सोनी, अनिल साह, राम किशोर प्रसाद, गंगा साह, यमुना साह, रुस्तम खान, मुर्तजा अंसारी, मुरली साह, सीकेश्वर साह, बबलू साह, बिजय साह, संजय साह सहित दर्जनों लोगों का नाम शामिल है। प्रखंड के लोगों की बाजार से अतिक्रमण हटाने की बहुत पुरानी मांग थी। जो वर्षों बाद आज पूरी हुई।

कांडी में बाजार की सरकारी जमीन 4.84 एकड़, पर वर्तमान में मात्र 78 डिसमिल ही बची, शेष का पता नहीं
मालूम हो कि बाजार की सरकारी जमीन का कुल रकबा 4.84 एकड़ है। यह आला से अदना आदमी तक जानता है। लेकिन कांडी अंचल की मानें तो वर्तमान में सरकार की मात्र 78 डिसमिल जमीन ही है। अब सवाल खड़ा होता है कि बाकी चार एकड़ छह डिसमिल सरकारी जमीन कहां गयी। किसने उक्त सरकारी जमीन को रैयती जमीन बना दिया। इसके पीछे किस - किस सरकारी पदाधिकारी और कर्मी की मिलीभगत है? यह जांच का विषय है। अगर प्रशासन चाहे तो चार एकड़ छह डिसमिल जमीन भी सरकार को वापस हो सकती है।

अभियान में ये थे शामिल
इस मौके पर कांडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई राहुल, विजय मिश्रा, सीआई बीएस केरकेट्टा, राजस्व कर्मचारी राजेश त्रिपाठी, इन्देश्वर बैठा, अंचल अमीन धर्मदेव राम व महिला पुलिस के साथ पुलिस बल उपस्थित थे।

प्रशासन के इस कार्य को लेकर लोगों में खुशी है। लगभग छह महीना पूर्व हेठार क्षेत्र के किसान व स्थानीय व्यवसायी के साथ बाजार में बैठने को लेकर नोकझोंक भी हुआ था। दंडाधिकारी ने बताया कि बहुत जल्द शेष 37 डिसमिल जमीन से भी अवैध कब्जा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। उधर थाना चौक से बाजार तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ लगाए गए दुकान व मकान की सीढ़ी को तोड़ दिया गया।

क्या कहा पीड़ितों ने : बे दखल हुए लोगों ने कहा कि हम झुग्गी झोपड़ी लगा कर साग सब्जी बेचकर अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। ऐसे में हम गरीबों को उजाड़ कर उन के साथ घोर ना इंसाफी की गई है। कहा कि बाजार की शेष चार एकड़ 84 डिसमिल जमीन पर अभी भी भू - माफिया का स्थायी कब्जा है। वैसे लोगों के कब्जे से भी प्रशासन सरकारी जमीन को अपने कब्जे में वापस ले। तभी इसे इंसाफ कहा जा सकता है। लेकिन वे जान रहे हैं कि उन्हें कोई छूने भी नहीं जा रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें