पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:बेकाबू हाईवा ने कार को रौंदा हाईकोर्ट के गार्ड समेत दो की मौत

कर्राएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • कार जब एक पेड़ से टकरा गई तो हाईवा का अगला चक्का उसके ऊपर चढ़ गया।

जरियागढ़ थाना क्षेत्र में इंदवन के पास बुधवार देर शाम 7 बजे हाईवा और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत गई। मृतकों में रामप्रताप महतो व रांची नयासराय निवासी कार चालक नरेश यादव शामिल है। जबकि, दुर्घटनाग्रस्त कार में गंभीर रूप से घायल रामप्रताप की पत्नी पूनम देवी घंटों फंसी रहीं। दो जेसीबी व हाइड्रा की मदद से उन्हें निकला गया।

खबर के मुताबिक, कार (जेएच 01 एजे 2690) गुमला जिले के भरनो थाना अंतर्गत रेड़वा जोलो गांव से रांची की ओर आ रही थी, जबकि हाईवा (जेएच 01 सीवाई 3950) रांची की ओर से काफी तेज रफ्तार में भरनो की ओर जा रहा था। टक्कर के बाद वह करीब 200 फीट तक कार को घसीटता हुआ चला गया। कार जब एक पेड़ से टकरा गई तो हाईवा का अगला चक्का उसके ऊपर चढ़ गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser