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दो पक्षों में विवाद:डायन का आरोप लगाकर महिला से मारपीट, हालत गंभीर

कटकमसांडीएक घंटा पहले
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कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आराभुसाई गांव में गुरुवार को दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई। मारपीट की इस घटना में पिंकी देवी पति सत्यानंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पिंकी देवी का प्राथमिक इलाज कटकमसांडी सीएचसी में किया गया। गम्भीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सको ने उसे बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हज़ारीबाग भेज दिया।

पीड़िता ने मारपीट की इस घटना को लेकर कटकमसांडी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है। थाने को दिए गए आवेदन में पिंकी देवी ने गावं के पांच लोगों क्रमशः राजदेव यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, रेखा देवी, नितेश यादव, पार्वती देवी पर डायन-बिसाही का आरोप लगा कर मारपीट करने एवं चोरी का आरोप लगाया है। कटकमसांडी पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

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