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बैठक:शांति समिति की बैठक में दीपावली और छठ महापर्व पर सुविधाओं को ले हुई चर्चा

केरसई2 घंटे पहले
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शांति समिति की बैठक में उपस्थित लोग।

थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक में दीपावली और छठ पूजा के आयोजन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्षता थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्र ने की। कहा गया कि इस वर्ष बड़े पटाखे बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीपावली में कम आवाज वाले छोटे पटाखे और फुलझड़ियों का ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। कहा गया कि छठ पूजा में सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी होगा। प्रशिक्षु दारोगा प्रिंस कुमार, एसआई सहदेव प्रसाद, जगतपाल महतो, रवि गुप्ता, शिव शंकर प्रसाद, बसंत कुमार, अजय कुमार, संत प्रसाद, उपेंद्र कुमार, विष्णु प्रसाद आदि उपस्थित थे।

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