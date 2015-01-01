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बैठक:धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश

केरसई4 घंटे पहले
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प्रखंड तकनीकी सूचना केंद्र में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत कृषक मित्रों की बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक आलोक कुमार ने योजना के बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा प्राप्त आवेदन का सत्यापन कर्मचारी द्वारा कराते हुए प्रखंड तकनीकी सूचना केंद्र में जमा करना है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा।

बताया गया कि सरकार द्वारा धान की एमएसपी रेट ग्रेड ए 20 रु 70 पैसे और ग्रेड बी 20 रु 50 पैसे प्रति किलोग्राम दर तय की गई है। उन्होंने कहा कि कम से कम एक एकड़ भूमि में खेती करने वाले किसान का ही रजिस्ट्रेशन धान अधिप्राप्ति के लिए किया जाएगा। एटीएम नेहा निभा टेटे, कृषक मित्र संदीप कुमार, शंकर प्रसाद, दयानंद बड़ाईक, टिकेश्वर प्रधान, राजेंद्र प्रधान, बजरु प्रधान आदि उपस्थित थे।

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