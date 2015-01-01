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आत्महत्या:केरसई में महिला ने पेड़ के सहारे फांसी लगा ली

केरसईएक घंटा पहले
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  • वह अपने पिता के यहां सिमडेगा के डिप्टी टोली आई थी

थाना क्षेत्र के बासेन , कच्छारटोली में एक महिला ने एक पेड़ के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका एलिस लकड़ा गुमला के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तितरा, पहाड़ टोली की है।

वह अपने पिता के यहां सिमडेगा के डिप्टी टोली आई थी। उसके पिता सुबह कुछ काम से बाहर निकले थे इस दौरान वह भी घर से बाहर निकल गई थी। बाद में पता चला कि उसने केरसई में फांसी लगा ली है।

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