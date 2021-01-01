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जब्त:पुलिस ने किस्को में 176 बोतल अवैध शराब जब्त की

किस्को2 घंटे पहले
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  • थाना प्रभारी ने बताया कि प्रमोद साहू के द्वारा घर से ही अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा था

थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब कारोबार का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। किस्को थाना प्रभारी अभिनव कुमार की अगुवाई में छापेमारी कर थाना क्षेत्र के जनवल गांव से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही शराब कारोबारी जनवल निवासी प्रमोद साहू को गिरफ्तार किया गया।

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रमोद साहू के द्वारा घर से ही अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। जिसे छापामारी कर जब्त किया गया। देसी शराब और विदेशी शराब कुल 176 बोतल करीब 80 लीटर बताया जा रहा है। किंगफिशर, रॉयल, गॉडफादर, व्हिस्की सहित देसी शराब भी शामिल है।

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