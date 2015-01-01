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जालसाजी:सउदी में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.10 लाख ठगे

कोडरमा3 घंटे पहले
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जलवाबाद निवासी मो. जावेद अख्तर ने नौकरी का झांसा देकर 1.10 लाख रुपए ठगी करने को लेकर जलवाबाद निवासी मुसर्रत परवीण व गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ थाना के ग्राम चकमंजो निवासी मो. शहनवाज के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मुसर्रत परवीण ने उसका परिचय मो. शहनवाज से कराया और कहा कि ये बेरोजगार युवकों को सउदी अरब भेजकर रोजगार दिलाने का काम करते हैं।

इसके बाद मो. शहनवाज व मुसर्रत परवीण ने मिलकर उन्हें पासपोर्ट बनाने को कहा। पासपोर्ट बन जाने के बाद सउदी अरब में नौकरी के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार रुपए लिया गया। फिर दोबारा मुसर्रत परवीण के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी का जेवर गिरवी रखकर व कर्जा लेकर 40 हजार रुपए जमा किया और मुसर्रत के कहने पर वे मो. शहनवाज को दिया। पुन: मुसर्रत व शहनवाज ने 50 हजार रुपए की मांग की। जिसे पप्पू वर्मा के अकाउंट से 10-10 हजार रुपए 5 बार शहनवाज के खाते में विभिन्न तिथियों को दिया।

रुपए देने के बाद नौकरी के संबंध में पूछताछ की तो शहनवाज द्वारा उसे कोलकाता के होटल में नौकरी लगाने का झांसा दिया गया और पुन: मो. मुहसीन के खाते से तत्काल 10 हजार रुपए भेजने काे कहा। जिसे मैं उसके खाते में भेज दिया। इसी तरह कई बार झांसा देता रहो।

बाद में शहनवाज से पूछताछ करने गए तो उनके साथ मारपीट की गई और उनका पासपोर्ट छीनकर रख लिया गया। जब मुसर्रत व शहनवाज से लिए गए रुपए व पासपोर्ट की मांग करते हैं तो दोनों लोग उन्हें व उनकी पत्नी के साथ गाली गलौज, मारपीट व जान मारने की धमकी देते हैं। इस संबंध में कोडरमा थाना में मामला दर्ज किया गया है।

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