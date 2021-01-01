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कार्रवाई:कोडरमा रेलवे स्टेशन पर 115 कछुआ बरामद किया

कोडरमा5 घंटे पहले
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  • अनुमानित कीमत 2 लाख 43 हजार बताई

आरपीएफ ने कोडरमा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 3 से लावारिश हाल में दो बोरा व दो झोले में रखे करीब 115 पीस कछुआ को जब्त किया है। जब्त कछुआ को तस्करी के लिए लिए कोलकाता ले जाया जा रहा था। इन कछुओं की अनुमानित कीमत 2 लाख 43 हजार बताई जा रही है। बरामद कछुआ को वन विभाग को सौंप दिया गया है। इस सबंध में जानकारी देते हुए आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक जवाहर लाल ने बताया की रविवार की सुबह करीब 5 बजे औचक गश्त के दौरान प्लेटफार्म नं 03 के पश्चिमी छोड़ पर दो जूट की बोड़ा व दो झोला संदिग्ध अवस्था में पाया गया।

आस पास के यात्रियों से पूछताछ किया गया तो किसी ने भी अपना दावा नही किया। संदेह होने पर जब बोड़ा व झोला को चेक किया गया तो उसमें कुल 115 जिंदा कछुआ( वन जीव प्राणी) पाया गया। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संभावना जताई जा रही है तस्कर आसपास में ही होंगे और पुलिस को देख वहां से निकल गए। सुत्र बताते है की कछुआ का उपयोग गठिया, टीबी समेत यौन शक्ति व कई बीमारियों की दवा बनाने में इस्तेमाल होता है। पुलिस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर तस्करों की पहचान करने की तैयारी कर रही है। छापेमारी में एसआई अंकुर कुमार, आरक्षी विकास कुमार मिश्रा, तारकेश्वर कुमार, एन खान व एसके राम शामिल थे।

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