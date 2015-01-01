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धनवर्षा:धनतेरस पर कोडरमा में 15-20 करोड़ का कारोबार

झुमरी तिलैया4 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण के बीच प्रकाश पर्व के मौके पर धनतेरस को लेकर गुरूवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की। एक अनुमान के तहत 15-20 करोड़ का व्यवसाय हुआ। खरीदारी का शुभ मुहुर्त शाम से होने के बावजूद सुबह से ही बाजार में काफी संख्या में लोग खरीदारी करते दिखे। खरीदारों की भीड़ से देर रात तक बाजार गुलजार रहा।

शहर के स्टेशन रोड, भदानी रोड, डाक्टर गली, रांची-पटना रोड, झंडा चौक सहित अन्य स्थानों पर दिनभर मेला जैसा दृश्य बना रहा। लोगों की सबसे अधिक भीड़ कार, मोटरसाइकिल सहित सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान व मोबाइल की दुकानों पर देखी गई।

देर शाम तक 30 कार और 300 बाइक की बिक्री

धनतेरस को लेकर बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्टेशन रोड व झंडा चौक के आसपास के बर्तन दुकानों में सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ जमी थी। धनतेरस के मौके पर मध्यम वर्ग के परिवारों की भीड़ चांदी, कांसा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील के बर्तन दुकानों के पर देखी गई। जहां लोग इस दिन की परंपरा के तहत छोटे-बड़े बर्तन सहित घरेलू उपयोग के सामग्रियों की खरीदारी की।

विभिन्न प्रतिष्ठानों के द्वारा धनतेरस को लेकर दिए जा रहे कई आकर्षक उपहार व छुट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। धनतेरस को लेकर सर्राफा दुकानों में खासा भीड़ देखा गया। इसके अलावा वत्सल हुण्डई में देर शाम तक 30 कार की बिक्री हो चुकी थी। वत्सल के मैनेजर मेाहित ने बताया की गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काराें की बिक्री काफी अच्छी है।

वहीं करीब 300 मोटरसाइकिल की बिक्री हुई। इसके अलावा फर्नीचर व इलेक्ट्राॅनिक्स आइटम जिसमें टीवी, फ्रिज , वाशिंग मशीन सहित अन्य प्रकार के घरेलू उपकरणों की बिक्री भी खूब हुई। झाडू को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसे लेकर बाजार में झाडू की दर्जनों अस्थायी दुकानें लगी थी। लोग अन्य समानों की खरीददारी के साथ ही झाडू की भी खरीददारी भी करते देखे गए।

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