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कोविड-19:6 मरीजों ने कोरोना को हराया, अस्पताल से छुट्‌टी

कोडरमा3 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमित 6 मरीजों ने बीमारी को मात देते हुए जिंदगी की जीत हासिल की। गुरूवार को मरीज की फाइनल रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें कोविड हेल्थ केयर, महिला कॉलेज डोमचांच से छुट्‌टी दी गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी स्वस्थ हुए मरीजों को पुष्प देकर सम्मान के साथ विदाई दी। वहीं स्वस्थ हुए सभी मरीजों को 14 दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहने का निर्देश दिया है और अगले 14 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गयी।

मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि कोविड -19 का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने जिलेवासियों से सामाजिक दूरी बनाते हुए मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी निजी सामान शेयर न करें। अगर कोरोना के संक्रमण की आशंका है या उससे पीड़ित हैं, तो अपने बर्तन, ग्लास, कप, खाने के सामान, कपड़े, तौलिये, बिस्तर सहित अन्य सामान दूसरे लोगों के साथ शेयर न करें।

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