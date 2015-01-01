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जांच:छह लोगों पर डायन बिसाही का केस दर्ज

कोडरमा3 घंटे पहले
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  • इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

इंदरवा बस्ती वार्ड नंबर 5 निवासी सुमित्रा देवी ने तिलैया थाना में आवेदन देकर 6 लोगों पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है।

जिनके विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया है।
जिसमें सुरेश यादव, मुरली यादव, नागिया देवी, बालेश्वर यादव, सुरेश यादव की सास व ससुर के नाम शामिल है। पीड़िता की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 6 नवंबर अपराह्न 12.30 बजे उपरोक्त सभी लोग मिलकर उनपर डायन बिसाही का आरोप लगाकर घर से बाल पकड़कर सड़क पर लाकर भरी समाज में डायन कहकर मारपीट किया। इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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