पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चंचला पहाड़ी खदान में दुर्घटना का मामला:7 सदस्यों की टीम जांच के लिए पहुंची, मुंशी और मैनेजर से पूछताछ

कोडरमा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • लीज पट्टा सहित प्रदूषण व खान सुरक्षा निदेशालय के कागजातों की भी जांच

डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत चंचाल पहाड़ी स्थित खदान में गत 5 नवंबर को हुई दुर्घटना मामले की जांच के लिए उपायुक्त रमेश घोलप द्वारा एसडीओ के नेतृत्व में बनाई गई सात सदस्यीय टीम ने गुरुवार को खदान पर जाकर मामले की जांच की। जांच के दौरान टीम ने खदान के मुंशी व मैनेजर सहित वहां कार्य करने वाले मजदूरो से घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही खनन कार्य के दौरान सुरक्षा को लेकर मजदूरों को उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों के संबंध में जानकारी ली।

मौके पर खदान संचालक ने बताया कि पत्थर लोड कर खदान से निकलने के दौरान वाहन का ब्रेक फेल हो जाने के कारण घटना घटी थी। इसे लेकर टीम ने मौके पर वाहन के चालक को बुलाया, मगर वह हाजिर नहीं हुआ। इसके अलावा टीम ने खदान के संचालक से खनन कार्य को लेकर उसे प्राप्त लीज पट्टा सहित प्रदूषण व खान सुरक्षा निदेशालय निर्गत कागजातों की भी जांच की गई। उल्लेखनीय हो कि उक्त खदान में हुई दुर्घटना में वहां कार्यरत राजू पंडित नामक मजदूर की मौत हो गई थी।

घटना का कारण 300 फीट गहरे खदान में नियम विरूद्ध खनन कार्य किया जाना बताया गया था। जांच टीम में एसडीओ के अलावा सीओ मनीष कुमार, डीएमओ मिहिर सलकर, श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा, वन क्षेत्र पदाधिकारी व कारखाना निरीक्षक शामिल थे।

संचालक को भेजा है नोटिस : डीएमओ

डीएमओ मिहिर सलकर ने बताया कि खदान संचालक द्वारा खनन पट्टा शर्तों का उल्लंघन कर खनन कार्य कराया जा रहा था। इसे लेकर 9 नंवबर को संचालक को विभाग स्तर से नोटिस निर्गत की गई है। विभाग स्तर से निर्गत किए गए नोटिस से भी यह जाहिर हुआ है कि खदान का संचालन अवैध तरीके से विभागीय शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था।

अवैध विस्फोटकों का होता है प्रयोग

वैगन ड्रिल के सहारे खदानाें में किए जाने वाले बड़े विस्फोट में प्राय: नौसिखिए व्यक्तियों द्वारा विस्फोटक लगाने का कार्य कराया जाता है, जबकि नियमानुसार खदानों में विस्फोट को लेकर विस्फोटक सप्लायर द्वारा ब्लास्टर भेजकर विस्फोटक कराने का प्रावधान है। जिले में काफी संख्या में विस्फोटकों का कारोबार ऐसे खदानों में अवैध तरीके से विस्फोटक की आपूर्ति कर की जाती रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें