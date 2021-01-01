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बैठक:11 मंडलों में भाजपा के प्रभारी नियुक्त किए

कोडरमा5 घंटे पहले
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  • मंडल अध्यक्ष भाजपा में एकजुट होकर काम करें और और संगठन मजबूत बनााएं- रमेश

भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला कमेटी की एक बैठक रविवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी व संचालन महामंत्री अनूप जोशी ने किया। बैठक में वरिष्ठ नेता रमेश सिंह ने जिले के पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्षों को अपने अपने दायित्वों के बारे में समझाया और कहा कि भाजपा में एकजुट होकर काम करें और और संगठन को मजबूती प्रदान करें। वहीं जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी ने प्रदेश के निर्देशानुसार दिये गये कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही जिला के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मोर्चों के जिला अध्यक्ष को संगठन में उनको अलग अलग दायित्व दिया गया। कुल 11 मंडलों के लिए ग्यारह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

बैठक में जिला उपाध्यक्ष बिंदेश्वरी बिहारी, सुधीर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर जोशी, मनोज कुमार झुन्नू, सोशल मीडिया प्रभारी आकाश वर्मा, झुमरी तिलैया नगर अध्यक्ष किशोर पंडित, अजय पांडेय, मुकेश राम, सुरेंद्र यादव, विजय यादव, जयशंकर प्रसाद, द्वारिका राणा, शशि भूषण चौधरी, रामदेव मोदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कामिनी देवी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमार गुतुल, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष बैजनाथ दास, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सूरज प्रताप मेहता, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष तौहित हुसैन (बहादुर), संजय शर्मा, नवीन चौधरी, महेश रजक, नंदकिशोर सोनी, सुनील यादव, मुकेश मंडल, दीप नारायण सिंह, पप्पू सिंह, सुनील भारती, राजेश सिन्हा, निरंजन कसेरा, सुमित चन्द्रवंशी मौजूद थे।

तिलैया नगर प्रभारी बने बेदू

झुमरी तिलैया नगर के प्रभारी बेदू साव, कोडरमा नगर के प्रभारी वासुदेव शर्मा, कोडरमा ग्रामीण के प्रभारी वीरेंद्र सिंह, डोमचांच के प्रभारी प्रकाश राम, डोमचांच ग्रामीणों के प्रभारी रमेश हर्षघर, नवलसाही के प्रभारी सुनील सिन्हा, मरकच्चो के प्रभारी महेंद्र वर्मा, सतगावां के प्रभारी परमेश्वर यादव, जयनगर प्रभारी दिनेश्वर प्रसाद, परसाबाद के प्रभारी रवि मोदी ,चंदवारा के प्रभारी सुरेश यादव बनाए गए। वहीं कोडरमा जिला की बैठक की कार्यक्रम की सूचना के प्रभारी देवनारायण मोदी, शशि भूषण प्रसाद, मीडिया एवं सोशल मीडिया के प्रभारी शिवेंद्र सिन्हा, बैजनाथ यादव, संघ विचार परिवार के समन्वय के प्रभारी अनूप जोशी एवं देवनारायण मोदी को बनाया गया। जिले की राजनीतिक गतिविधि को प्रदेश में अवगत कराने के प्रभारी अनूप जोशी व जयप्रकाश राम को रखा गया है, जबकि पंचायत चुनाव के संबंध में प्रभारी राजकुमार यादव व शिवलाल सिंह बनाए गए। वहीं सात मंडलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम 15 फरवरी तक कराना है इसकी जिम्मेदारी मंडल अध्यक्षों को दी गई।

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